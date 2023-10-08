беларусь снова продлила совместные с рф «военные учения»

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білорусь та росія знову продовжили спільні «військові навчання» — цього разу до щонаймешне 15 жовтня.
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Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує дії та переміщення військових по території білорусі.
Тож, навчання на полігонах продовжуються з 9 жовтня на такий період:
- 227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 14.10;
- полігон «Гозький» 6 омбр (Гродненський район) — до 13.10;
- полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 14.10;
- полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) — до 13.10;
- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 13.10;
- 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 15.10;
- 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) — до 15.10;
- полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 14.10.
Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 76 тижнів, — наголоушує моніторингова група.
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