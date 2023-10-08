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Ракурс
беларусь и рф продолжают «военные учения», фото: «Слово и Дело»

беларусь снова продлила совместные с рф «военные учения»

8 окт 2023, 14:54
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білорусь та росія знову продовжили спільні «військові навчання» — цього разу до щонаймешне 15 жовтня.


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Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує дії та переміщення військових по території білорусі.

Тож, навчання на полігонах продовжуються з 9 жовтня на такий період:

  • 227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 14.10;
  • полігон «Гозький» 6 омбр (Гродненський район) — до 13.10;
  • полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 14.10;
  • полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) — до 13.10;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 13.10;
  • 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 15.10;
  • 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) — до 15.10;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 14.10.

Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 76 тижнів, — наголоушує моніторингова група.

Источник: Ракурс


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