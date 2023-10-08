білорусь знову продовжила спільні з рф «військові навчання»

білорусь та рф продовжують «військові навчання», фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n188075-bilorus-znovu-prodovjyla-spilni-z-rf-viyskovi-navchannya.html

Ракурс

білорусь та росія знову продовжили спільні «військові навчання» — цього разу до щонаймешне 15 жовтня.

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Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує дії та переміщення військових по території білорусі.

Тож, навчання на полігонах продовжуються з 9 жовтня на такий період:

227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 14.10;

полігон «Гозький» 6 омбр (Гродненський район) — до 13.10;

полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 14.10;

полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) — до 13.10;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 13.10;

230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 15.10;

174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) — до 15.10;

полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 14.10.