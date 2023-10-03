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Ракурс
білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

3 жов 2023, 12:40
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Підконтрольна країні-агресору росії сусідня білорусь 3 жовтня оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії.


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Про це йдеться у заяві прес-служба міністерства оборони білорусі.

Перевірка має комплексний характер і дасть змогу визначити готовність військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші в призначені райони, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю, — йдеться у повідомленні.

Перевірку розпочали у вівторок за наказом самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка.

Оборонне відомство білорусі повідомляє про заплановані пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування в Мінській і Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається задіяння авіації для підтримки жовтня дій Сухопутних військ.

Джерело: Ракурс


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