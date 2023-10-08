73 вагона в поезде - режим КНДР наращивает железнодорожные поставки неизвестных грузов в рф

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Ракурс

Північна Корея нарощує залізничні поставки невідомих вантажів до російської федерації.

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Супутниковий знімок північнокорейської залізничної станції Туманган на кордоні з рф, зроблений 5 жовтня 2023 року, показує безпрецедентну кількість вантажних вагонів — загалом близько 73.

Видання Beyond Parallel, яке опублікувало супутниковий знімок північнокорейської залізничної станції, зазначило, що рівень залізничного руху набагато вищий, ніж той, який був на об'єкті протягом останніх п’яти років, навіть у порівнянні з рівнем «до Covid-19».

Портал «Мілітарний» протягом вересня повідомляв про обмін озброєннями між двома країнами. До прикладу, КНДР постачає росіянам широку номенклатуру боєприпасів, росіяни — пропонують північним корейцям літаки.

Широке використання брезенту для накриття транспортних ящиків, контейнерів та обладнання унеможливлює ідентифікацію вантажу, що знаходиться на залізничному об'єкті Туманган.

Події в інших місцях на об'єкті Туманган вказує на те, що Північна Корея не просто планує відновити прикордонний рух до рівня, що існував до Covid-19, а й ще більше розширити пропускну спроможність на цьому прикордонному переході.

Доказом цього є розбудова нових складських майданчиків на станції. Супутникові знімки показують, що, починаючи з п’яти днів після саміту «КНДР-рф», тут спостерігалося поступове, але неухильне збільшення кількості вантажних вагонів.