Байден распорядился предоставить дополнительную помощь Израилю

Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю. Також Пентагон планує перемістити кораблі ВМС США та військові літаки ближче до Ізраїлю на знак підтримки.

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Про це повідомляє NBC News та Politico.

Politico повідомило з посиланням на американських чиновників, що США працюють над виконанням прохання Ізраїлю про термінове постачання зброї. Про який саме тип зброї йдеться, не уточнюється, оскільки це пов’язано з оперативною безпекою.

Про те, США можуть оголосити про додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю, 8 жовтня, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

Ми розглядаємо конкретні додаткові прохання, з якими звернулися ізраїльтяни. Я думаю, що ви, швидше за все, почуєте про це пізніше сьогодні, — сказав Блінкен.

За його словами, президент Джо Байден дав вказівку переконатися, що США надають Ізраїлю все необхідне, щоб протистояти атакам ХАМАС.

У відповідь на звинувачення республіканців у тому, що адміністрація Байдена намагається утихомирити Іран і що розморожування іранських засобів сприяло виникненню нинішньої ситуації в Ізраїлі, Блінкен зазначив, що гроші з розморожених коштів, призначених для гуманітарних цілей, не було витрачено.

Він також повідомив, що в результаті нападу на Ізраїль загинули кілька американців. Блінкен у неділю констатував, що напад на Ізраїль з боку ХАМАС є «терористичною атакою, вчиненою терористичною організацією».

У неділю ХАМАС завдав нових ракетних ударів по Ізраїлю, а ізраїльські військові заявили, що евакуюватимуть прикордонні райони та шукатимуть бойовиків.