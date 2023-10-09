Мошенничество в интернете. Фото:

https://racurs.ua/n188107-samye-rasprostranennye-shemy-moshennichestva-v-ukraine-vo-vremya-voyny-nazvali-nbu.html

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Шахрайські схеми стали дуже популярними в Україні від початку російського вторгнення.

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За час повномасштабної війни жертвами шахраїв стали 11% українців. Найчастіше громадян ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Про це свідчать результати опитування, яке Національний банк України (НБУ) провів разом з компанією «Опендатабот».

Загалом були опитані понад 112,9 тис. користувачів. Кібершахраїв брали до уваги, що громадяни перебувають у складному становищі, такою вони користувалися тим, що триває війна. Зловмисники прикидалися банками чи обіцяли фінансову допомогу від держави, міжнародними та благодійними організаціями.

Виявилося, що найчастіше на гачок шахраям українці потрапляли під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті — 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство як фішингові посилання — 18,6%. Третє та четверте місця посіли злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).

Також з’ясувалося, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18−24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Результати опитування свідчать, що від дій шахраїв чверть опитаних втратила понад 5 тис. грн, а майже третина недорахувалася близько 500 грн.

Нагадаємо, у жовтні Нацполіція викрила шахраїв з Житомирської області, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил. Правоохоронці встановили вже 22 осіб, які перерахували кошти шахраям.