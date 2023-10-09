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Зеленский сменил командующего ТРО
Зеленский сменил командующего ТРОhttps://racurs.ua/n188111-zelenskiy-smenil-komanduuschego-tro.htmlРакурс
Президент Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони (ТРО) ЗСУ. Замість нього призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича.
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У травні поблизу Бахмута російські військові намагалися уразити Танцюру, коли він перебував там з візитом. Командувач залишився неушкодженим. УП писала про дві невдалі спроби замаху росіян на Танцюру.
Генерал-майор Анатолій Баргилевич раніше обіймав посаду командувача територіальної оборони Командування Сухопутних військ.
З 2022 року був призначений начальником штабу східного угрупування військ. З 2020 року він заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.
За час служби Баргилевич був нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов’язку, та з нагоди Дня Збройних сил України.
Проходив навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання Генерал-майор він отримав у 2017 році, наразі йому 53 роки.
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