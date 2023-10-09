Разоблаченного на взятке мэра Сум отстранили от должности

https://racurs.ua/n188118-razoblachennogo-na-vzyatke-mera-sum-otstranili-ot-doljnosti.html

Ракурс

Мера Сум Олександра Лисенка на два місяці відсторонили від посади. Так вирішив Антикорупційний суд.

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Раніше його викрили на хабарі у 3 мільйони гривень.

У Вищому антикорупційному суді задовольнили клопотання щодо відсторонення Лисенка з посади міського голови Сум до 9 грудня.

Раніше Лисенко вийшов із СІЗО під заставу у 3 млн грн. Його підозрюють у вимаганні 2,1 млн грн хабаря.

Лисенко не визнає свою провину і заявив, що не має відношення до грошей, які показали після його затримання.

Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності, — заявив міський голова Сум в коментарі «Суспільному».

«Ракурс» повідомляв, що НАБУ і САП спільно з СБУ затримала на хабарі Сумського міського голову Лисенка та директора Департаменту міської ради.

У межах досудового розслідування встановлено, що вказані особи вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Упродовж листопада 2022 — жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди у загальній сумі 2,13 млн грнь.

2 жовтня їх викрито «на гарячому» одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1,43 млн грн.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.