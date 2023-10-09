Самая ужасная резня в истории Израиля - как ХАМАС напал на молодежный фестиваль

https://racurs.ua/n188119-samaya-ujasnaya-reznya-v-istorii-izrailya-kak-hamas-napal-na-molodejnyy-festival-video.html

Ракурс

Щонайменше 260 людей загинули через напад бойовиків угруповання ХАМАС на музичний фестиваль Universo Paralello Israel Edition.

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Про це повідомив увечері 8 жовтня добровольчий пошуково-рятувальний гурт Zaka.

Фестиваль, організований компанією Tribe Of Nova, проходив біля кібуца Реім, за п’ять кілометрів від стіни, що відокремлює ізраїльську територію від сектора Газа. Він став однією з перших цілей терористів, які напали на Ізраїль 7 жовтня. Бойовики угруповання захопили концертний майданчик, відкрили стрілянину по натовпу та взяли багатьох учасників у заручники.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що після нападу ХАМАС десятки людей зникли безвісти. Бойовики стверджують, що утримують понад 100 людей у тунелях та інших безпечних місцях у Газі. Незрозуміло, скільки людей взяли у заручники на фестивалі.

Місце проведення фестивалю трималося в секреті — учасники дізналися, де він проходитиме, за кілька годин до початку 6 жовтня. У повідомленні організаторів, яке цитує The Washington Post, людей, які купили квитки, запрошували до «потужного місця на природі» на південь від Тель-Авіва.

У правилах Universo Paralello говорилося, що учасникам не можна проносити на територію зброю та гострі предмети, а організатори закликали великі групи людей їхати на одному автомобілі, щоб «провести зелений захід». На фестивалі, за різними оцінками, зібралися від однієї тисячі до трьох-чотирьох тисяч людей.

Коли бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю рано-вранці 7 жовтня, учасники фестивалю транс-музики танцювали всю ніч. Коли ракети полетіли над територією фестивалю, люди не звернули на це уваги — одні не помітили, інші звикли до ракетних обстрілів із сектору Газа. Потім організатори вимкнули музику та повідомили, що оголошено повітряну тривогу.

На відеозаписах, вивчених The Washington Post, люди поспішно йдуть, хтось біжить, багато хто озирається назад, а співробітник безпеки спрямовує натовп у бік від сцен. На записах люди виглядають розгубленими, але не панікують. Коли терористи відчинили вогонь, люди побігли. Під час нападу учасники фестивалю опинились на відкритій місцевості, де майже нема укриттів. За словами відвідувачів фестивалю, бойовики брали людей у заручники, влаштовуючи засідки на автомобілі та обшукуючи околиці.

Ми не знали, куди тікати. Ніхто не знав, що робити. [Побачивши вдалині бойовиків] я взяла ключі від машини мого друга, який був дуже п’яний, посадила в машину якнайбільше людей і поїхала як божевільна. Багатьох із тих, хто залишився, викрали чи вбили, — розповіла 27-річна учасниця фестивалю Мілет Бен-Хаїм в інтерв’ю The Washington Post.

За словами жінки, через деякий час вони залишили машину та побігли по полях.

У всіх напрямках, куди ми бігли, по нас стріляли все нові та нові люди. Ми бігли дві години, намагаючись урятуватися. Ми повзли по кущах. Зрештою, я зрозуміла, що більше не можу тікати, — розповіла Бен-Хаїм.

Разом із подругами та незнайомим чоловіком вони сховалися в кущах.

Ми мовчали і намагалися додзвонитися до поліції. У поліції сказали, що не можуть нам допомогти, тому що викрадено надто багато людей, — каже Бен-Хаїм.

Коли за сім годин на її телефоні майже сів акумулятор, жінку підібрав місцевий житель, який їздив по окрузі в пошуках людей.

Ми чули постріли. Дорогу перегородили машини із трупами на дахах. Ми не могли вибратися, — каже 31-річний Гал Раз у розмові з WP.

За його словами, разом із друзями він намагався вибратися на машині, але швидко потрапив у засідку.

Терористів було сім-вісім людей, вони почали стріляти по нас з машини, — розповів він.

Проїхавши кілька сотень метрів, Гал Раз та його друзі кинули автомобіль і почали ховатися. У результаті їх виявили ізраїльські військові.

Відвідувачка фестивалю Естер розповіла, що кілька бойовиків обстріляли її машину, коли вона намагалася виїхати з фестивалю, після чого її разом із подругою врятував водій позашляховика. Коли вони намагалися виїхати із місця проведення фестивалю, бойовики вбили водія. Обидві дівчата удавали себе мертвими, поки на місце не прибули ізраїльські військові.

Багато ізраїльтян мають військовий досвід, і деякі учасники фестивалю вбили кількох терористів. Власник продюсерської компанії Nova Tribe, яка організувала фестиваль, застрелив двох нападників, забравши у них зброю. За оцінкою промоутера, на фестивалі зникли 600−700 людей.

Журналісти The Washington Post назвали імена кількох людей, які, ймовірно, викрали на фестивалі. Судячи з відеозаписів, опублікованих у палестинських соцмережах, у заручниках перебуває 25-річна Ноа Аргамані. Бойовики схопили її, коли вона ховалась у кущах разом зі своїм другом Авінатаном Ором. На одному записі Аргамані кричить, коли її забирають на мотоциклі, а її друга зі зв’язаними руками штовхають кілька людей. На іншому записі показано місце, де Аргамані тримають у заручниках.

Талі Атіас повідомила WP, що її 23-річна дочка Дорін, ймовірно, може перебувати у заручниках. Востаннє Дорін вийшла на зв’язок із матір’ю невдовзі після нападу ХАМАС: вона повідомила, що через атаку шукає укриття. Талі Атіас розповіла, що писала та дзвонила друзям доньки, але ніхто не знає, що з нею трапилося.

У мережі опублікували відео, як терористи везуть у кузові пікапа 22-річну громадянку Німеччини Шані Лук. На записі дівчина, яку родичі впізнали за татуюваннями та довгими дредами, лежить без ознак життя. Один із бойовиків тримає дівчину за волосся, а інший підіймає вгору пістолет і кричить «Аллах акбар!».

Universo Paralello — фестиваль із більш ніж 20-річною історією, який вперше організували в Ізраїлі. Спочатку його не хотіли проводити біля кордону сектору Газа.