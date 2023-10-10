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Ракурс
Ночная атака «шахедов» - есть попадания по логистической инфраструктуре юга, сбито 27 дронов

Ночная атака «шахедов» — есть попадания по логистической инфраструктуре юга, сбито 27 дронов

10 окт 2023, 08:10
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За ніч ліквідовано 27 «шахедів».


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Загалом російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу Shahed.

Пуски здійснювались із мису Чауда (тимчасово окупований московитами Крим).

Повітряні сили знищили 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Є влучання по логістичній інфраструктурі півдня України, але люди не постраждали, повідомили Сили оборони півдня.

Источник: Ракурс


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