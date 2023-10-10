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Ночная атака «шахедов» - есть попадания по логистической инфраструктуре юга, сбито 27 дронов
Ночная атака «шахедов» — есть попадания по логистической инфраструктуре юга, сбито 27 дроновhttps://racurs.ua/n188130-nochnaya-ataka-shahedov-est-popadaniya-po-logisticheskoy-infrastrukture-uga-sbito-27-dronov.htmlРакурс
За ніч ліквідовано 27 «шахедів».
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Загалом російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу Shahed.
Пуски здійснювались із мису Чауда (тимчасово окупований московитами Крим).
Повітряні сили знищили 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Є влучання по логістичній інфраструктурі півдня України, але люди не постраждали, повідомили Сили оборони півдня.
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