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Нічна атака «шахедів» — є влучання по логістичній інфраструктурі півдня, збито 27 дронів

Нічна атака «шахедів» — є влучання по логістичній інфраструктурі півдня, збито 27 дронів

10 жов 2023, 08:10
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За ніч ліквідовано 27 «шахедів».


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Загалом російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу Shahed.

Пуски здійснювались із мису Чауда (тимчасово окупований московитами Крим).

Повітряні сили знищили 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Є влучання по логістичній інфраструктурі півдня України, але люди не постраждали, повідомили Сили оборони півдня.

Джерело: Ракурс


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