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Ракурс
150 украинцев не могут выехать из Сектора Газа

150 украинцев не могут выехать из Сектора Газа

10 окт 2023, 12:51
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В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, а 150 не можуть виїхати із Сектора Газа.


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За словами прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка, за три доби оперативний штаб МЗС опрацював понад 700 звернень українців в Ізраїлі.

Також посольство допомогло шістьом сім’ям знайти тимчасове житло в Ізраїлі, — сказав представник МЗС 10 жовтня в ефірі телемарафону.

Через скасування авіарейсів на території Ізраїлю близько 300 українців звернулося до оперативного штабу МЗС та ще 150 — з Сектора Газа. Тим, хто перебуває в Ізраїлі радять перевіряти комерційні авіалінії, дипломати також працюють над альтернативними шляхами допомоги. Складнішою ситуація є в Секторі Газа — там тривають бойові дії.

За 3 доби штаб МЗС опрацював понад 700 звернень наших громадян.

Источник: Ракурс


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