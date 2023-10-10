150 українців не можуть виїхати із сектора Газа

https://racurs.ua/ua/n188143-150-ukrayinciv-ne-mojut-vyyihaty-iz-sektora-gaza.html

Ракурс

В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, а 150 не можуть виїхати із Сектора Газа.

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За словами прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка, за три доби оперативний штаб МЗС опрацював понад 700 звернень українців в Ізраїлі.

Також посольство допомогло шістьом сім’ям знайти тимчасове житло в Ізраїлі, — сказав представник МЗС 10 жовтня в ефірі телемарафону.

Через скасування авіарейсів на території Ізраїлю близько 300 українців звернулося до оперативного штабу МЗС та ще 150 — з Сектора Газа. Тим, хто перебуває в Ізраїлі радять перевіряти комерційні авіалінії, дипломати також працюють над альтернативними шляхами допомоги. Складнішою ситуація є в Секторі Газа — там тривають бойові дії.

За 3 доби штаб МЗС опрацював понад 700 звернень наших громадян.