Давайте уже после войны – Израиль пока не будет расследовать просчеты разведки

Ізраїль розслідуватиме прорахунки вже після війни.

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Речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон в коментарі «Укрінформу» сказала, що висновки щодо прорахунків органів оборони та безпеки Ізраїлю мають та будуть зроблені, але тільки після того, як «країна буде у безпеці, коли люди повернуться додому, коли дітей та літніх людей, які були викрадені терористами, буде звільнено, і коли армія закінчить воювати».

Тоді влада зможе розібратися, чому сталися ці прорахунки, і «звітувати перед громадянами», — додала Міхельсон.

Раніше колишній глава Моссаду назвав напад ХАМАС провалом розвідки.

Тактика забезпечення безпеки Ізраїлю в суботу «зазнала повного краху», заявив колишній глава ізраїльської розвідки Моссад Денні Ятом в інтерв’ю Бі-бі-сі.

За його словами, у суботу, коли ХАМАС атакував Ізраїль із сектору Газа, «все пішло не так» і «ніхто не мав жодного уявлення» про те, що відбувається.

Другий рівень оборони Ізраїлю виявився недостатнім, щоб зупинити атаки, і це нагадує те, як Ізраїль був захоплений зненацька 50 років тому, коли коаліція арабських держав вдерлася до країни, сказав Ятом.

Історія питання

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) традиційно вважається однією з найбоєздатніших армій у світі. Ізраїльська спецслужба «Моссад» та військова розвідка АМАН теж мають високу репутацію, і тим болючішими для ізраїльської влади будуть розслідування та висновки.

Сам напад був дуже добре організований. На думку багатьох коментаторів, це може означати, що планування займалися спецслужби будь-якої іншої країни. У коментарях найчастіше звучить слово «Іран», хоча твердих доказів поки що ніхто не надав.

На самому початку Ізраїль зазнав масованого ракетного удару. Точна кількість ракетних пусків невідома, але їхній рахунок йде на тисячі. Протиракетна система «Залізний купол» збила багато ракет, але ХАМАС вдалося «перевантажити» ПРО їхньою кількістю.

Під час нападу, судячи з відеозаписів, які потрапили до соцмережі, палестинцям вдалося досить легко подолати захисну стіну на кордоні: палестинці пробивали її у багатьох місцях вибухами, долали на дельтапланах, проривалися через КПП.

Як їм це вдалося? За деякими даними, засоби спостереження зазнали обстрілу та ударів дронів. Завдання таких засобів — попередити про напад. Але, судячи з наступних подій, таке попередження якщо й надійшло, зробити щось не вдалося.

Атака була настільки стрімкою, що, прорвавшись через захисний мур, бойовики ХАМАС швидко досягли кількох ізраїльських військових баз.

Судячи з відеороликів, солдати на них не були готові до відбиття атаки. Одних було вбито на території військових частин, інші захоплено в полон. За його словами, у суботу, коли ХАМАС атакував Ізраїль із сектору Газа, «все пішло не так» і «ніхто не мав жодного уявлення» про те, що відбувається.