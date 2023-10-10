Израиль переходит к «полному наступлению» на сектор Газа

Израильская армия, фото: «ВААД»

https://racurs.ua/n188161-izrail-perehodit-k-polnomu-nastupleniu-na-sektor-gaza.html

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Ізраїль переходить до «повного наступу» на сектор Газа, оскільки спорадичні зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.

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Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє видання The Times of Israel.

Я зняв усі обмеження, ми (відновили — ред.) контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу, — сказав Галлант військовим на кордоні з Газою.

У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили, яку ціну (доводиться платити — ред.), і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав, — заявив міністр.

Галант також запевнив, що «Газа ніколи не повернеться до того, що було».

Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту — ми знищимо його всіма силами і без компромісів, — додав міністр оборони Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel