США не видели признаков подготовки атаки ХАМАСа на Израиль и проверяют Иран

https://racurs.ua/n188169-ssha-ne-videli-priznakov-podgotovki-ataki-hamasa-na-izrail-i-proveryaut-iran.html

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У Білому домі заявили, що американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

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Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни, — заявив Салліван.

У відповіді на питання про те, як Ізраїль пропустив цей напад, представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що це питання треба переадресувати ізраїльським посадовцям.

Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це — це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни, — додав Салліван.

Водночас, як пише видання NBC News, Вашингтон розслідує можливу причетність Ірану до підготовки бойовиків ХАМАСу. Йдеться про залучення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до підготовки бійців ХАМАС проводити операції з використанням вибухівки. Анонімні офіційні особи повідомляють, що ХАМАС міг використати нещодавні палестинські протести вздовж паркану на кордоні з Сектором Гази для розміщення вибухівки.