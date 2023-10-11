В ЕС призвали разграничивать боевиков ХАМАСа и народ Палестины

https://racurs.ua/n188170-v-es-prizvali-razgranichivat-boevikov-hamasa-i-narod-palestiny.html

Ракурс

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав дуже чітко розмежовувати терористів ХАМАСу та народ і адміністрацію Палестини і продовжувати фінансування програм гуманітарної допомоги регіону.

.

Про це Боррель заявив в Омані під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Ми обговорювали, як продовжувати наші відносини з Палестинською адміністрацією. Є чіткий розділ між ХАМАС, народом та Палестинською адміністрацією. Ми вважаємо ХАМАС терористичною організацією… Але Палестинська адміністрація — це інша річ, вона є нашим партнером. Ми не маємо справу з ХАМАС, але підтримуємо й працюємо разом з Палестинською адміністрацією. І не всі палестинці є терористами. Тож колективне покарання всіх палестинців було б несправедливим та непродуктивним, це було б проти наших інтересів, та проти інтересів миру, — вказав Боррель.

З його слів, більшість європейських міністрів, «за двома-трьома винятками», підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході, яка була погоджена під час зустрічі ЄС з Радою співробітництва країн Перської затоки.

Документ засуджує терористичну атаку і будь-які атаки проти мирного населення, вимагає звільнення заручників, забезпечення захисту цивільного населення та поваги до міжнародного та гуманітарного права. Йдеться про відсутність блокади у поставках води, продовольства або електрики для цивільного населення в Газі. Також мають бути відкриті гуманітарні коридори для людей, які хотіли б покинути Газу та виїхати до Єгипту.

Боррель додав, що поставки гуманітарної допомоги Євросоюзу для Палестини не припинялися. Пропозиція щодо перегляду фінансування стосується програм розвитку та соціальних послуг, які населення Палестини отримує від структур під егідою ООН.