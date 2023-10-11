NYT: Аналитики Израиля назвали предварительные причины неспособности удержать границу

https://racurs.ua/n188172-nyt-analitiki-izrailya-nazvali-predvaritelnye-prichiny-nesposobnosti-uderjat-granicu.html

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В Ізраїлі аналітики визначили попередні причини нездатності країни захистити свій кордон. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на кількох неназваних представників ізраїльського уряду.

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Ізраїльські спецслужби не змогли провести моніторинг ліній зв’язку бойовиків ХАМАСу й зробили надмірну ставку на електроніку для спостереження за ситуацією на кордоні. Перед атакою бойовики знищили там вишки зв’язку і практично позбавили ізраїльтян доступу. Окрім цього, останніми роками кількість ізраїльських солдатів в прикордонних зонах була скорочена й замінена камерами спостереження.

Також аналітики вказали на оперативну помилку командування, яке розташувало керівництво дивізії, дислокованої на кордоні, на одній базі. Її ХАМАС захопив відразу після початку атаки й виведення з ладу системи зв’язку.

Окрім цього, ізраїльські спецслужби сприйняли «за чисту монету» перехоплені розмови лідерів бойовиків про те, що вони нібито не мають планів нападу на Ізраїль.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол вказав, яку саме першочергову допомогу США виділять Ізраїлю, та що відомо про ймовірну роль росії у цьому конфлікті на Близькому Сході.