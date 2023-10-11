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Столтенберг: НАТО решительно ответит на подрыв газопровода в Финском заливе
Столтенберг: НАТО решительно ответит на подрыв газопровода в Финском заливеhttps://racurs.ua/n188175-stoltenberg-nato-reshitelno-otvetit-na-podryv-gazoprovoda-v-finskom-zalive.htmlРакурс
НАТО відреагує спільно та рішуче, якщо буде доведено, що газогін у Фінській затоці було підірвано. Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час спільної з президентом Володимиром Зеленським заяви для ЗМІ перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів військово-політичного блоку у Брюсселі.
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Столтенберг зазначив, що міністри на зустрічі обговорять інцидент у Балтійському морі, де було пошкоджено критичну підводну інфраструктуру.
Важлива річ зараз — встановити, що трапилося і як це могло трапитися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звичайно, серйозно, і це, звичайно, зустріне об'єднану і рішучу відповідь НАТО, — зазначив генсек НАТО.
Нагадаємо, 8 жовтня фінський держоператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію, через підозру в можливому витоку газу. Також надійшло повідомлення про пошкодження кабелю передачі даних у Фінській затоці. Гельсінкі розслідують пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом.
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