В Болгарии 12 человек экспортировали товары двойного назначения для армии рф

https://racurs.ua/n188182-v-bolgarii-12-chelovek-eksportirovali-tovary-dvoynogo-naznacheniya-dlya-armii-rf.html

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У Болгарії затримали групу із 12 осіб за підозрою в експорті товарів подвійного призначення для російських військ в Україні. Про це повідомила 11 жовтня болгарська служба «Радіо Свобода» із посиланням на заступницю генпрокурора Болгарії Марію Павлову.

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Зі слів Павлової, серед затриманих є росіяни, білорус та албанець. П’ятьом із них уже пред’явлені обвинувачення в участі у злочинній групі та у незаконному експорті. Група діяла у кількох болгарських містах, зокрема у столиці — Софії.

За даними Державного агентства національної безпеки Болгарії, постачання призначалося для російських спецпідрозділів, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну: Росгвардії, ГРУ, чеченських батальйонів та ПВК «Вагнер». Серед експортованих групою товарів були оптичні приціли, біноклі, авіаційні радіостанції та програмне забезпечення.

Після запровадження санкції проти росії у відповідь на її агресію експорт таких товарів із Болгарії можливий лише з дозволу Мінекономіки. За даними МВС та ГАНБ Болгарії, затримані діяли без дозволу.