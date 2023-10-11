Нацгвардия выбила россиян с позиций в районе Авдеевки

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Воїни Національної гвардії України вибивають підрозділи окупаційної армії росії з позицій на Авдіївському напрямку Донецької області.

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Про це повідомив у Teлегрaм командуючий Нацгвардії Олександр Півненко.

Авдіївський напрямок. Кадри роботи спецпризначенців із нашого загону «Омега». Бійці вибивають окупантів із їхніх позицій, — розповів він.

Зі слів Півненка, вибивати рф з позицій доводиться разом зі знищенням техніки та відбиттям спроб штурмів.

Генеральний штаб Збройних сил України вказав, що на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.