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Нацгвардия выбила россиян с позиций в районе Авдеевки
Нацгвардия выбила россиян с позиций в районе Авдеевки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188183-nacgvardiya-vybila-rossiyan-s-poziciy-v-rayone-avdeevki-video.htmlРакурс
Воїни Національної гвардії України вибивають підрозділи окупаційної армії росії з позицій на Авдіївському напрямку Донецької області.
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Про це повідомив у Teлегрaм командуючий Нацгвардії Олександр Півненко.
Авдіївський напрямок. Кадри роботи спецпризначенців із нашого загону «Омега». Бійці вибивають окупантів із їхніх позицій, — розповів він.
Зі слів Півненка, вибивати рф з позицій доводиться разом зі знищенням техніки та відбиттям спроб штурмів.
Генеральний штаб Збройних сил України вказав, що на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.
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