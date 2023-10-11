Цель российских штурмов - окружение Авдеевки, заявили украинские военные

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Силам оборони України вдалося зупинити масований наступ російських військ на місто Авдіївка поблизу Донецька. Ворог починав штурми, влаштував багатогодинні обстріли міста з руйнуваннями будинків.

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Деякі позиції ЗСУ втрачено, однак плани росіян не були реалізовані.

Про це за підсумками бойових дій 10−11 жовтня пишуть військові оглядачі та аналітики. Пояснили ситуацію й українські військові.

Росіяни силами двох тисяч солдатів другу добу штурмують поблизу Авдіївки. Сьогодні приблизно з 15.00 вони обстрілювали позиції українських воїнів навколо міста, ближче до вечора почали бити по самій Авдіївці (вже близько 10 ракет вдарили по території міста), загинули щонайменше двоє людей.

Ситуація на Авдіївському напрямку за добу

Противник силами близько трьох батальйонів за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки веде наступальні дії. Про це 11 жовтня повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Зокрема, за його словами, наступальні дії ворога фіксуються в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміки, та Первомайського.

Хочу одразу всіх заспокоїти — відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили, — наголосив речник. — Ми їх чекали. Хлопці добре окопалися, добре замінували підходи. Грамотно розставлені наші протитанкові засоби. Бойова робота йде, працює артилерія досить точно та потужно. Наразі ситуація контрольована. Ідуть бої, — розповів Штупун.

За його словами, метою російських штурмів є оточення Авдіївки.

Вони намагаються оточити давно. Наразі трішки назбирали брухту, особового складу і кинули це на прорив, — додав речник.

Битва за Авдіївку буде однією з визначальних битв війни — місто має стратегічне значення для рф, розповів журналіст Юрій Бутусов.

Це місто є фактично воротами у Донецьк — основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. Щоб закріпитись на захопленому Донбасі путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька, — пише Бутусов.

За словами журналіста, битва за Авдіївку буде більше запеклою, ніж битва за Вугледар.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Росіяни поновлюють наступальні дії, нарощують інтенсивність обстрілів і завдають авіаударів, акцентуючи на населених пунктів Іванівка та Синьківка на Харківщині, а також біля Макіївки на Донеччині. Загарбники також намагалися наступати біля Новоєгорівки, але отримали відсіч. Основною метою ворога залишається взяття Куп’янська, оскільки там є залізна дорога і це важливий логістичний хаб на цьому напрямку.

Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші — це були такі короткі поодинокі випадки, коли здебільшого штурмували штурмові загони «Шторм Z». Зараз уже ми бачимо більш серйозні, — повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За добу на цій ділянці фронту за добу відбито 30 атак ворога. Ще 17 разів окупанти застосовували авіацію. З артилерії та мінометів вони здійснили 656 обстрілів.

Під час бойових зіткнень ліквідовано майже чверть тисячі загарбників. Знищено 21 зразок озброєння та військової техніки ворога. Крім ЗРК «Тор», це танк Т-72, сім бойових броньованих машин, дві самохідні артилерійські установки «Акація», три міномети, два склади з боєприпасами та п’ять автівок.

Ситуація на Південному напрямку за добу

Корабельне угруповання ворожого недофлоту із вщуханням шторму знов розгорнуто в кількості семи одиниць в Чорному та один в Азовському морях. На бойовому чергуванні два підводні ракетоносії, споряджені до восьми ракет типу «Калібр».

Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат: 38 окупантів, 4 гармати, 13 одиниць автобронетехніки, 1 комплекс відеоспостереження «Муром-М». Знищено склад військово-технічного майна, — повідомили Сили оборони півдня України.