езультаты "Рамштайна" - партнеры создали "коалиции возможностей"

https://racurs.ua/n188196-rezultaty-ramshtayna-partnery-sozdali-koalicii-vozmojnostey.html

Ракурс

У Брюсселі 11 жовтня на засіданні контактної групи формату «Рамштайн» утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України та стримування російської агресії на десятиліття.

.

Естонія та Люксембург очолять коаліцію підтримки IT-інфраструктури.

Литва допоможе з розмінуванням, а США очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил ЗСУ. Данія та Нідерланди будуть співлідерами цієї коаліції.

Болгарія пообіцяла передати Україні компоненти до ППО С-300.

Штати обіцяють приєднатись і до інших коаліцій в міру того, як вони формуватимуться протягом наступних тижнів. За планом будуть коаліції бронетехніки та артилерії.

Після засідання стало відомо, що США надають новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол., повідомив очільник Пентагону Остін за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

Литва нагадала, що передасть Україні два комплекси ППО NASAMS, які придбала ще влітку.

Наш новий пакет військової підтримки передбачає постачання двох пускових установок NASAMS, які ми купили влітку, купівлю 155-мм боєприпасів і зимового приладдя, такого як електрогенератори, армійські розкладачки, одяг. Також триває навчання і реабілітація українських солдатів, — ідеться в повідомленні Міноборони Литви.

Канада виділила Україні новий пакет оборонної допомоги для ведення бойових дій у холодний період року.

До цього пакета увійде зимовий одяг та спорядження на 25 млн канадських доларів (близько 19 млн дол.).

Йдеться про взуття, термобілизну й зимові спальні мішки. До пакета увійде також військова форма для 2000 жінок-військовослужбовиць, виготовлена в Канаді, — додали у Міноборони.

Окрім цього, зі складів Збройних сил Канади Україні буде передано 2 тис. снарядів калібру 155 мм; 2260 протигазів; 277 500 кг авіаційних бомб та запалів до них; різноманітні боєприпаси калібру 76 мм для флоту; димові боєприпаси, зокрема 955 артилерійських димових снарядів калібру 155 мм, і понад 2 тис. димових боєприпасів для мінометів.

Сьогодні Фінляндія оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні.

Його вартість становить 95 млн євро. Вміст пакета не розголошується.

В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи і Фінляндії в далекому майбутньому. Ми продовжимо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками, — повідомив міністр оборони Антті Хаккянен.

Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн дол.

Широке використання мін і касетних боєприпасів призвело до того, що Україна сьогодні стала найбільш замінованою країною у світі. Норвегія зараз більш ніж подвоює свої зусилля по боротьбі з мінами в Україні після початку жорстокої агресивної війни росії, — йдеться у заяві міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Хорватія та Іспанія також нададуть Україні кошти на потреби гуманітарного розмінування.

Прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 млн євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 млн євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні, повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.