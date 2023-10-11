Российские военные преступники обстреляли гимназию Никополя

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Ракурс

У Нікополі під російським обстрілом загинули чотири літні місцеві жителі — МВС

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В результаті артобстрілу, якому російська армія в середу вкотре піддала прифронтовий Нікополь, загинули чотири літні місцеві жителі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко написав у соцмержах, що з-під руїн Нікопольської гімназії вилучено четверте тіло. Розбір завалів завершено.

Таким чином, у гімназії, за словами міністра, загинули 72-річний чоловік та жінки 69, 67 та 60 років.

За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.

Нікополь стоїть на колишньому березі Каховського водосховища і від початку війни знаходиться фактично на лінії фронту: протилежний берег окупований російською армією.