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В Киеве произошла стрельба, фото: Yuzhny.info

На блокпосту в Киеве произошла стрельба — СМИ

12 окт 2023, 12:55
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У Києві на блокпосту сьогодні, 12 жовтня, вранці сталася стрілянина — водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по транспортному засобу.


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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел видання, інцидент стався на пересуваному блокпості у Святошинському районі столиці, там військові разом із поліцейськими проводили навчання.

Близько 10-ї години ранку водій буса Peugeot не зупинився на вимогу військових. Тож один із військовослужбовців у відповідь відкрив вогонь спочатку в повітря, а потім по колесах машини, що зупинило автівку. Зазначається, що водій від госпіталізації відмовився.

Джерело: «РБК-Україна»


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