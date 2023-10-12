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В Киеве произошла стрельба, фото: Yuzhny.info
На блокпосту в Киеве произошла стрельба — СМИhttps://racurs.ua/n188214-na-blokpostu-v-kieve-proizoshla-strelba-smi.htmlРакурс
У Києві на блокпосту сьогодні, 12 жовтня, вранці сталася стрілянина — водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по транспортному засобу.
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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За інформацією джерел видання, інцидент стався на пересуваному блокпості у Святошинському районі столиці, там військові разом із поліцейськими проводили навчання.
Близько 10-ї години ранку водій буса Peugeot не зупинився на вимогу військових. Тож один із військовослужбовців у відповідь відкрив вогонь спочатку в повітря, а потім по колесах машини, що зупинило автівку. Зазначається, що водій від госпіталізації відмовився.
Джерело: «РБК-Україна»
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