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Рашисты в ночь на 12 октября атаковали Одесщину дронами-камикадзе, фото: Одесская областная прокуратура

Последствия обстрела припортовой инфраструктуры Одесской области показали в прокуратуре (ФОТО)

12 окт 2023, 12:32
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Рашисти в ніч на сьогодні, 12 жовтня, вчергове здійснили дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок атаки ворога:

  • пошкоджено приватні домоволодіння;
  • отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні;
  • руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу, — зазначають у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти в ніч на 12 жовтня атакували Одещину дронами-камікадзе, фото: Одеська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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