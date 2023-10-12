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Рашисты в ночь на 12 октября атаковали Одесщину дронами-камикадзе, фото: Одесская областная прокуратура
Последствия обстрела припортовой инфраструктуры Одесской области показали в прокуратуре (ФОТО)https://racurs.ua/n188212-posledstviya-obstrela-priportovoy-infrastruktury-odesskoy-oblasti-pokazali-v-prokurature-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 12 жовтня, вчергове здійснили дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок атаки ворога:
- пошкоджено приватні домоволодіння;
- отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні;
- руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу, — зазначають у відомстві.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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