Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 12 жовтня атакували Одещину дронами-камікадзе, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу припортової інфраструктури Одещини показали в прокуратурі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188212-naslidky-obstrilu-pryportovoyi-infrastruktury-odeschyny-pokazaly-v-prokuraturi-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 12 жовтня, вчергове здійснили дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я.
.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок атаки ворога:
- пошкоджено приватні домоволодіння;
- отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні;
- руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу, — зазначають у відомстві.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...