Рашисти в ніч на 12 жовтня атакували Одещину дронами-камікадзе, фото: Одеська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n188212-naslidky-obstrilu-pryportovoyi-infrastruktury-odeschyny-pokazaly-v-prokuraturi-foto.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 12 жовтня, вчергове здійснили дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок атаки ворога:

пошкоджено приватні домоволодіння;

отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні;

руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу, — зазначають у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).