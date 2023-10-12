Рашисти атакували Одещину «шахедами» — пошкоджена припортова інфраструктура

Росіяни знову атакували дронами-камікадзе припортову інфраструктуру Одещини, фото: ОК «Південь»

https://racurs.ua/ua/n188206-rashysty-atakuvaly-odeschynu-shahedamy-poshkodjena-pryportova-infrastruktura.html

Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні, 12 жовтня, атакували південь України дронами-камікадзе.

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Атака ударних безпілотників вкотре була спрямована на припортову інфраструктуру Подунав’я. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Загалом в зоні відповідальності ОК «Південь» були знищені 14 БПЛА Shahed-131/136:

чотири на Миколаївщині;

10 — на Одещині.

Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту, — вказано в повідомленні.

На жаль, влучанням дронів пошкоджено:

складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини;

приватні будинки мирних мешканців.