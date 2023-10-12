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Ракурс
Росіяни знову атакували дронами-камікадзе припортову інфраструктуру Одещини, фото: ОК «Південь»

Рашисти атакували Одещину «шахедами» — пошкоджена припортова інфраструктура

12 жов 2023, 09:31
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Росіяни в ніч на сьогодні, 12 жовтня, атакували південь України дронами-камікадзе.


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Атака ударних безпілотників вкотре була спрямована на припортову інфраструктуру Подунав’я. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Загалом в зоні відповідальності ОК «Південь» були знищені 14 БПЛА Shahed-131/136:

  • чотири на Миколаївщині;
  • 10 — на Одещині.

Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту, — вказано в повідомленні.

На жаль, влучанням дронів пошкоджено:

  • складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини;
  • приватні будинки мирних мешканців.

Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями. Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу, — зазначають в ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


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