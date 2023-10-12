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Ракурс
Рашисти знову атакували Україну дронами-камікадзе, фото: «Слово і Діло»

28 із 33 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 12 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

12 жов 2023, 08:46
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Російські загарбники в ніч сьогодні, на 12 жовтня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».


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Усього було зафіксовано пуски 33 «шахедів», 28 з них збили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски «шахедів» здійснювалися з двох напрямків:

  • північного — Білгородська область рф:
  • південного — з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України, — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Джерело: Ракурс


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