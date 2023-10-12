Рашисти знову атакували Україну дронами-камікадзе, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n188205-28-iz-33-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-12-jovtnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч сьогодні, на 12 жовтня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

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Усього було зафіксовано пуски 33 «шахедів», 28 з них збили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски «шахедів» здійснювалися з двох напрямків:

північного — Білгородська область рф:

південного — з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.