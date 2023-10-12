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Захисники України ліквідували вже понад 284 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

990 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

12 жов 2023, 08:13
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 284 тис. 890 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 905 танків;
  • 9 тис. 264 бойові броньовані машини;
  • 6 тис. 763 одиниці артилерійських систем;
  • 811 одиниць РСЗВ;
  • 545 одиниць засобів ППО;
  • 316 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 5 тис. 247 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 531 крилату ракету;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен
  • 9 тис. 170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 966 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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