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Захисники України ліквідували вже понад 284 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
990 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188204-990-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 284 тис. 890 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 905 танків;
- 9 тис. 264 бойові броньовані машини;
- 6 тис. 763 одиниці артилерійських систем;
- 811 одиниць РСЗВ;
- 545 одиниць засобів ППО;
- 316 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 5 тис. 247 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 531 крилату ракету;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен
- 9 тис. 170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 966 одиниць спеціальної техніки.
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