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Leopard 2 полює на російський танк в Запорізькій області - дії екіпажу зсередини

Leopard 2 полює на російський танк в Запорізькій області — дії екіпажу зсередини (ВІДЕО)

11 жов 2023, 22:45
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У мережі з’явилося відео німецького танка Leopard 2, який полює на росіян у Запорізькій області.


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На ньому показані дії українського екіпажу зсередини, а також влучання по російському танку.

Leopard 2 (укр. Леопард 2) — німецький основний бойовий танк третього покоління. Розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну попереднього Леопарда 1 як основний танк західнонімецьких сухопутних військ.

Різні версії використовуються в збройних силах Німеччини та 13 інших європейських країн, а також кількох неєвропейських країн, зокрема Канади, Чилі, Індонезії та Сінгапуру.

Джерело: Ракурс


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