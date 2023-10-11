Leopard 2 охотится на российский танк в Запорожской области — действия экипажа изнутри

https://racurs.ua/n188202-leopard-2-ohotitsya-na-rossiyskiy-tank-v-zaporojskoy-oblasti-deystviya-ekipaja-iznutri-video.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео німецького танка Leopard 2, який полює на росіян у Запорізькій області.

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На ньому показані дії українського екіпажу зсередини, а також влучання по російському танку.

Leopard 2 (укр. Леопард 2) — німецький основний бойовий танк третього покоління. Розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну попереднього Леопарда 1 як основний танк західнонімецьких сухопутних військ.

Різні версії використовуються в збройних силах Німеччини та 13 інших європейських країн, а також кількох неєвропейських країн, зокрема Канади, Чилі, Індонезії та Сінгапуру.