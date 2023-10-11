Зеленскому украинцы доверяют больше всего, но выборы во время войны не одобряют - опрос

https://racurs.ua/n188201-zelenskomu-ukraincy-doveryaut-bolshe-vsego-no-vybory-vo-vremya-voyny-ne-odobryaut-opros.html

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Серед політиків та громадських діячів найбільше українці станом на осінь 2023 року довіряють Володимиру Зеленському (75%), Віталію Кіму (64%) та Сергію Притулі (51%).

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Такими є результати нового опитування Центру Разумкова.

Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку (82%), Юлії Тимошенко (82%), Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (71%), Дмитру Гордону (58%), Давиду Арахамії (54%) та Андрію Єрмаку (53%).

Водночас 64% українців негативно ставляться до ідеї проведення виборів в Україні до завершення війни.

Найчастіше це аргументують нестачею грошей в країні, проблемами із безпекою та неможливістю проведення виборів під час воєнного стану згідно із законодавством. Позитивно ставляться до ідеї проведення виборів у 2024 році тільки 15% опитаних.

Майже половина українців (49%) вважає, що загалом події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Протилежну думку поділяють 30,5% респондентів.

Рівень добробуту власної родини опитані зазвичай оцінювали краще, ніж економічну ситуацію в країні. Понад 56% українців вважають, що економічне становище України погане, 35% кажуть, що воно не погане і не добре. Водночас половина респондентів називає посереднім рівень добробуту власної родини.

У рейтингу довіри до державних та суспільних інститутів Збройні сили отримали 93%, добровольчі загони — 85%, волонтерські організації — 84%, Державна служба з надзвичайних ситуацій — 83%.

Решта інституцій отримала такі відсотки довіри опитаних:

Національна гвардія — 81%;

Державна прикордонна служба — 76,5%;

президент — 72%;

Міністерство оборони — 71%;

Служба безпеки України — 66%.

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у всіх регіонах України, які контролюються урядом. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.