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Зеленському українці довіряють найбільше, але вибори під час війни не схвалюють - опитування
Зеленському українці довіряють найбільше, але вибори під час війни не схвалюють — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n188201-zelenskomu-ukrayinci-doviryaut-naybilshe-ale-vybory-pid-chas-viyny-ne-shvaluut-opytuvannya.htmlРакурс
Серед політиків та громадських діячів найбільше українці станом на осінь 2023 року довіряють Володимиру Зеленському (75%), Віталію Кіму (64%) та Сергію Притулі (51%).
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Такими є результати нового опитування Центру Разумкова.
Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку (82%), Юлії Тимошенко (82%), Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (71%), Дмитру Гордону (58%), Давиду Арахамії (54%) та Андрію Єрмаку (53%).
Водночас 64% українців негативно ставляться до ідеї проведення виборів в Україні до завершення війни.
Найчастіше це аргументують нестачею грошей в країні, проблемами із безпекою та неможливістю проведення виборів під час воєнного стану згідно із законодавством. Позитивно ставляться до ідеї проведення виборів у 2024 році тільки 15% опитаних.
Майже половина українців (49%) вважає, що загалом події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Протилежну думку поділяють 30,5% респондентів.
Рівень добробуту власної родини опитані зазвичай оцінювали краще, ніж економічну ситуацію в країні. Понад 56% українців вважають, що економічне становище України погане, 35% кажуть, що воно не погане і не добре. Водночас половина респондентів називає посереднім рівень добробуту власної родини.
У рейтингу довіри до державних та суспільних інститутів Збройні сили отримали 93%, добровольчі загони — 85%, волонтерські організації — 84%, Державна служба з надзвичайних ситуацій — 83%.
Решта інституцій отримала такі відсотки довіри опитаних:
- Національна гвардія — 81%;
- Державна прикордонна служба — 76,5%;
- президент — 72%;
- Міністерство оборони — 71%;
- Служба безпеки України — 66%.
Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.
Опитування методом face-to-face проводилося у всіх регіонах України, які контролюються урядом. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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