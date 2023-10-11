Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n188203-zelenskyy-planuie-vizyt-solidarnosti-do-izrayilu-axios.html

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Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності із країною на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту.

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Про це повідомляє Axios на українських та ізраїльських чиновників.

За словами співрозмовників видання, офіс Зеленського направив офіційний запит прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу з проханням узгодити візит. Джерела стверджують, що переговори мають попередній характер і дату візиту поки що не призначено.

Офіційно в офісі Зеленського та канцелярії Нетаньягу відмовилися від коментарів.

11 жовтня Зеленський перед початком зустрічей у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі закликав лідерів країн відвідати Ізраїль та нагадав про перші дні російського вторгнення в Україну.

Я пам’ятаю перші дні повномасштабної війни. Це почалося з терористичних ударів із боку Білорусі, потім пішла російська армія. Це була найбільша трагедія для нас. Так багато загиблих, так багато смертей. І було дуже важливо не залишитися наодинці. Це може допомогти врятувати твою націю, людей, урятувати життя. Тому мої рекомендації лідерам — поїхати до Ізраїлю та підтримати людей. Я не говорю зараз про жодні інститути. Просто підтримати людей, які постраждали від терористичних атак, які гинуть, — заявив президент України.

12 жовтня Ізраїль відвідає держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет, а потім прорвалися на прикордонні території країни, вбиваючи та захоплюючи до заручників місцевих жителів та військових.

Після цього Армія оборони Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по сектору Газа. За останніми даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули понад 1,2 тис. мешканців Ізраїлю. Палестинська сторона повідомляла про понад 1,1 тис. загиблих внаслідок ізраїльських ударів.