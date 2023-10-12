Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали уже более 284 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
990 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188204-990-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 284 тис. 890 російських загарбників.
.
За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 905 танків;
- 9 тис. 264 бойові броньовані машини;
- 6 тис. 763 одиниці артилерійських систем;
- 811 одиниць РСЗВ;
- 545 одиниць засобів ППО;
- 316 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 5 тис. 247 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 531 крилату ракету;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен
- 9 тис. 170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 966 одиниць спеціальної техніки.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...