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Російські загарбники в ніч сьогодні, на 12 жовтня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».
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Усього було зафіксовано пуски 33 «шахедів», 28 з них збили сили ППО України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски «шахедів» здійснювалися з двох напрямків:
- північного — Білгородська область рф:
- південного — з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України, — вказано в повідомленні. — До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
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