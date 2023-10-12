Рашисты атаковали Одесщину «шахедами» — повреждена припортовая инфраструктура

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Росіяни в ніч на сьогодні, 12 жовтня, атакували південь України дронами-камікадзе.
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Атака ударних безпілотників вкотре була спрямована на припортову інфраструктуру Подунав’я. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Загалом в зоні відповідальності ОК «Південь» були знищені 14 БПЛА Shahed-131/136:
- чотири на Миколаївщині;
- 10 — на Одещині.
Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту, — вказано в повідомленні.
На жаль, влучанням дронів пошкоджено:
- складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини;
- приватні будинки мирних мешканців.
Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями. Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу, — зазначають в ОК «Південь».
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