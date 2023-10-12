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Ракурс
Знищення російської вежі зв’язку, скріншот відео

Нацгвардійці знищили потужну вежу радіозв’язку окупантів (ВІДЕО)

12 жов 2023, 11:41
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Бійці Нацгвардії пошкодили та вивели з ладу потужну вежу радіозв’язку російських військ.


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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Працюють аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, — вказано в описі відео.

На відео показано, як у вежу зв’язку влучає дрон-камікадзе, що призводить до вибуху.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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