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Поблизу Севастополя пошкоджено російський патрульний корабель «Павел Державин», фото: Taras Berezovets

Російський корабель «Павел Державин» було пошкоджено поблизу Севастополя — ВМС

12 жов 2023, 11:23
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Російський патрульний корабель «Павел Державин» був напередодні пошкоджений тимчасово окупованого Севастополя.


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Цю інформацію, яка раніше з’явилася у соцмережах, підтвердив в ефірі «Радіо Свобода» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження, — зазначив він, не розкриваючи деталей. — Можете розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь.

Плетенчук уточнив, що цей корабель належить російському флоту, хоча раніше Україна також мала судно з такою назвою.

Нещодавно у соцмережах з’явилися повідомлення, що «Павел Державин» міг підірватися на міні. Міноборони рф жодних заяв з цього приводу не робило.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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