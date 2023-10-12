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Вблизи Севастополя поврежден российский патрульный корабль «Павел Державин», фото: Taras Berezovets
Российский корабль «Павел Державин» был поврежден вблизи Севастополя — ВМСhttps://racurs.ua/n188210-rossiyskiy-korabl-pavel-derjavin-byl-povrejden-vblizi-sevastopolya-vms.htmlРакурс
Російський патрульний корабель «Павел Державин» був напередодні пошкоджений тимчасово окупованого Севастополя.
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Цю інформацію, яка раніше з’явилася у соцмережах, підтвердив в ефірі «Радіо Свобода» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження, — зазначив він, не розкриваючи деталей. — Можете розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь.
Плетенчук уточнив, що цей корабель належить російському флоту, хоча раніше Україна також мала судно з такою назвою.
Нещодавно у соцмережах з’явилися повідомлення, що «Павел Державин» міг підірватися на міні. Міноборони рф жодних заяв з цього приводу не робило.
Джерело: «Радіо Свобода»
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