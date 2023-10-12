В Сумской области отбили попытку проникновения российских диверсантов, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

https://racurs.ua/n188209-rossiyskie-diversanty-pytalis-proniknut-na-sumschinu-naev.html

Ракурс

Бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, опівночі 12 жовтня виявили диверсійну розвідувальну групу росіян із восьми осіб.

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Диверсанти намагалися перетнути держкордон України та мали за мету рухатися далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.