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Ракурс
В Сумской области отбили попытку проникновения российских диверсантов, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Российские диверсанты пытались проникнуть на Сумщину — Наев

12 окт 2023, 10:58
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Бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, опівночі 12 жовтня виявили диверсійну розвідувальну групу росіян із восьми осіб.


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Диверсанти намагалися перетнути держкордон України та мали за мету рухатися далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами, — розповів Наєв. — Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Источник: Ракурс


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