На Сумщині відбили спробу проникнення російських диверсантів, фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188209-rosiyski-dyversanty-namagalysya-pronyknuty-na-sumschynu-naiev.html

Ракурс

Бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, опівночі 12 жовтня виявили диверсійну розвідувальну групу росіян із восьми осіб.

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Диверсанти намагалися перетнути держкордон України та мали за мету рухатися далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.