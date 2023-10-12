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Ракурс
На Сумщині відбили спробу проникнення російських диверсантів, фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Російські диверсанти намагалися проникнути на Сумщину — Наєв

12 жов 2023, 10:58
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Бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, опівночі 12 жовтня виявили диверсійну розвідувальну групу росіян із восьми осіб.


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Диверсанти намагалися перетнути держкордон України та мали за мету рухатися далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами, — розповів Наєв. — Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Джерело: Ракурс


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