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Наслідки падіння безпілотника у передмісті Бєлгорода, фото: соціальні мережі
У росії заявили про загибель трьох людей через падіння безпілотника (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188208-u-rosiyi-zayavyly-pro-zagybel-troh-ludey-cherez-padinnya-bezpilotnyka-foto-video.htmlРакурс
У росії в передмісті Бєлгорода в ніч нас сьогодні, 12 жовтня, «уламки збитого ППО безпілотника» впали на приватний житловий будинок. Спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.
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Про це заявив голова області В’ячеслав Гладков, повідомляють російські ЗМІ.
За словами Гладкова, також постраждали ще двоє людей:
- чоловік, який отримав сильні опіки, перебуває в комі;
- жінка, у якої переломи ніг та струс мозку, перебуває у тяжкому стані.
Також повідомляється, що один житловий будинок зруйновано повністю, ще два — частково пошкоджені, також пошкоджено три легкові автомобілі.
Кому належав цей безпілотник, не уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з Білгородської області рф.
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