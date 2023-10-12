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Ракурс
Озброєний чоловік захопив офісну будівлю у Києві, фото: поліція Києва

У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр (ФОТО)

12 жов 2023, 09:50
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У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр.


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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що сьогодні, 12 жовтня, зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі та під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі й здійснив кілька хаотичних пострілів.

Також чоловік погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, щоб не пустити всередину правоохоронців.

Інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці. На місце негайно прибули спецпризначенці КОРДу.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного, — зазначають у поліції.

Озброєний чоловік захопив офісну будівлю у Києві, фото: поліція Києва

Джерело: Ракурс


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