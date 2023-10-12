Озброєний чоловік захопив офісну будівлю у Києві, фото: поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n188207-u-kyievi-ozbroienyy-cholovik-zahopyv-biznes-centr-foto.html

Ракурс

У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр.

.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що сьогодні, 12 жовтня, зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі та під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі й здійснив кілька хаотичних пострілів.

Також чоловік погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, щоб не пустити всередину правоохоронців.

Інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці. На місце негайно прибули спецпризначенці КОРДу.