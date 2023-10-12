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Ракурс
Последствия падения беспилотника в пригороде Белгорода, фото: социальные сети

В россии заявили о гибели трех человек из-за падения беспилотника (ФОТО, ВИДЕО)

12 окт 2023, 10:26
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У росії в передмісті Бєлгорода в ніч нас сьогодні, 12 жовтня, «уламки збитого ППО безпілотника» впали на приватний житловий будинок. Спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.


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Про це заявив голова області В’ячеслав Гладков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Гладкова, також постраждали ще двоє людей:

  • чоловік, який отримав сильні опіки, перебуває в комі;
  • жінка, у якої переломи ніг та струс мозку, перебуває у тяжкому стані.

Також повідомляється, що один житловий будинок зруйновано повністю, ще два — частково пошкоджені, також пошкоджено три легкові автомобілі.

Кому належав цей безпілотник, не уточнюється.

Наслідки падіння безпілотника у передмісті Бєлгорода, фото: соціальні мережі

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з Білгородської області рф.

Источник: Ракурс


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