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Последствия падения беспилотника в пригороде Белгорода, фото: социальные сети
В россии заявили о гибели трех человек из-за падения беспилотника (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n188208-v-rossii-zayavili-o-gibeli-treh-chelovek-iz-za-padeniya-bespilotnika-foto-video.htmlРакурс
У росії в передмісті Бєлгорода в ніч нас сьогодні, 12 жовтня, «уламки збитого ППО безпілотника» впали на приватний житловий будинок. Спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.
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Про це заявив голова області В’ячеслав Гладков, повідомляють російські ЗМІ.
За словами Гладкова, також постраждали ще двоє людей:
- чоловік, який отримав сильні опіки, перебуває в комі;
- жінка, у якої переломи ніг та струс мозку, перебуває у тяжкому стані.
Також повідомляється, що один житловий будинок зруйновано повністю, ще два — частково пошкоджені, також пошкоджено три легкові автомобілі.
Кому належав цей безпілотник, не уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з Білгородської області рф.
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