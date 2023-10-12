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Бійці Нацгвардії пошкодили та вивели з ладу потужну вежу радіозв’язку російських військ.
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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Працюють аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, — вказано в описі відео.
На відео показано, як у вежу зв’язку влучає дрон-камікадзе, що призводить до вибуху.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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