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Уничтожение российской башни связи, скриншот видео

Нацгвардейцы уничтожили мощную башню радиосвязи оккупантов (ВИДЕО)

12 окт 2023, 11:41
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Бійці Нацгвардії пошкодили та вивели з ладу потужну вежу радіозв’язку російських військ.


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Відповідне відео сьогодні, 12 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Працюють аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, — вказано в описі відео.

На відео показано, як у вежу зв’язку влучає дрон-камікадзе, що призводить до вибуху.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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