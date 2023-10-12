Экс-ведущей телеканалов Медведчука сообщено о подозрении в госизмене

Диане Панченко сообщает подозрение в госизмене, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n188216-eks-veduschiy-telekanalov-medvedchuka-soobscheno-o-podozrenii-v-gosizmene.html

Ракурс

Колишній ведучій підсанкційних телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко на підставі нових фактів злочинної діяльності повідомлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії рф проти України, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що після роботи на підсанкційних телеканалах вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Зокрема, встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з москви сприяє військово-політичному керівництву рф в підривній діяльності проти України:

систематично виправдовує збройну агресію рф проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам;

матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному YouTube-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів;

пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє" через мережу прокремлівських Tekegram-каналів.

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності, — наголошують у СБУ.

Раніше, у січні цього року, Панченко було повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу).