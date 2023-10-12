Малюк: С февраля 2022 года СБУ разоблачила более двух тысяч предателей

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З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну Служба безпеки викрила понад 2 тис. осіб, які можуть бути причетними до державної зради.

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Такі дані озвучив голову СБУ Василь Малюк, пише видання The Wall Street Journal.

WSJ вказує, що Малюк порівняв поширення російської агентури у незалежній Україні впродовж десятиліть, що передували повномасштабній війні, із раковими клітинами. Зараз, на його думку, СБУ «ніби хірург» намагається виявити та затримати шпигунів.

Американське видання з посиланням на українських силовиків зазначає, що російські агенти зосереджені переважно на тому, щоб збирати інформацію про військові об'єкти в Україні, зокрема військові бази та склади боєприпасів.

СБУ викрила понад 2 тис. державних зрадників з початку війни. Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів, — наголосив Малюк.

Нагадаємо, раніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що навідниками російської ракети на поминки у селі Гроза виявилися колишні поліцейські. 5 жовтня окупанти здійснили ракетний удар по селищу Гроза з території Білгородської області. Внаслідок цього було повністю зруйноване кафе, загинуло 59 мешканців села. Братам-навідникам заочно оголошено про підозру за фактом державної зради, а також в пособництві в порушенні законів та звичаїв війни. Встановлюється коло осіб, з якими спілкувалися зрадники, які і навели удар.