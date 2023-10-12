США и Катар помешают Ирану получить размороженные 6 млрд долларов - WP

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США спільно з урядом Катару домовилися перешкодити Ірану отримати доступ до раніше розмороженого рахунку на 6 млрд дол., який планувалося використати для гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляє видання The Washington Post.

Відповідне рішення Вашингтон і Доха ухвалили за кілька тижнів після того, як уряди США та Ірану оголосили про угоду щодо організації гуманітарної допомоги в рамках обміну полоненими, спрямованого на ослаблення бойових дій у регіоні. Американські чиновники мали схвалити кожну угоду. Фонд фінансується за рахунок продажу іранської нафти.

Офіційні особи США заявляли, що палестинське угруповання ХАМАС отримало зброю і військову підготовку від Ірану, хоча Тегеран не визнає прямої ролі в нещодавньому нападі бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив демократам у Палаті представників, що гроші «нікуди не подінуться найближчим часом». Сенатори від обох партій, зокрема голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун, закликали адміністрацію президента США Джо Байдена відмовитися від угоди.

Нагадаємо, кілька років тому США наклали санкції на Іран, через що 6 млрд дол., які країна заробила з продажу нафти, були заморожені на закритому банківському рахунку в Південній Кореї. Цьогоріч у вересні Вашингтон розблокував кошти, щоб отримати можливість обміняти п’ятьох ув’язнених американців на п’ятьох іранців.